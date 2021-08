Nach nur fünf Spielen: Bezau trennt sich von Mendes

Der Wälder-Vorarlbergligaklub VfB Bezau braucht schon einen neuen Coach.

Erster Trainerwechsel in der noch so jungen Saison im Vorarlberger Amateurfußball. Nur fünf Meisterschaftsspiele betreute Trainer Christian Mendes (48) den Wälder Vorarlbergligaklub VfB Bezau und erreichte zwei Remis und es gab drei Niederlagen. In der Tabelle rangiert Bezau an der 16. und vorletzten Stelle. Nach der 0:2-Pleite gegen Fußach trennt sich Bezau mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Christian Mendes. Ex-Rotenberg Coach Klaus Nussbaumer (42) wird bereits erstmals am Freitag im Heimspiel gegen Feldkirch Platz auf der Trainerbank von Bezau Platz nehmen.