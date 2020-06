Nach Mord durch Polizist: Demo vor Weißem Haus, Trump ruft Militär

Nach dem Tod von George Floyd gibt es Proteste in zahlreichen US-Städten.

In zahlreichen US-Städten gab es am Dienstag große Märsche, in denen gegen Polizeibrutalität demonstriert wurde. Vor dem Weißen Haus in Washington D.C. versammelten sich bereits in den vergangenen Tagen hunderten von Menschen mit Schildern und Sprechchören. US-Präsident Trump musste am vergangenen Wochenende aufgrund der ausschreitenden Proteste kurzzeitig im Bunker des Amtssitzes untergebracht werden. Für einen Kirchenbesuch am Pfingstmontag ließ der Präsident den Weg mit Gummigeschoßen und Tränengas räumen.