Nach Lipsbergs One-Man-Show: Wälder dürfen hoffen

EC Bregenzerwald gewann Spiel Nummer zwei gegen Wipptal.

Eine fulminantes Comeback zauberte der EC Bregenzerwald auf das Eis im Dornbirner Messestadion: Nach zwei Abschnitten lagen die „Wälder“ mit 0:2 zurück, ehe Roberts Lipsbergs (42.) zur großen Aufholjagd blies. Julius Nyqvist (47.), erneut Lipsbergs (54.) und Julian Zwerger (56.) drehten das Spiel für das Heimteam – doch Jaako Jokinen (58.) gelang noch der Ausgleich. In der 5-gegen-5 angehängten Overtime machte dann Lipsbergs mit seinem dritten Treffer in dieser Partie endgültig den Deckel drauf. Er überragte mit drei Toren und einem Assist.



Alps Hockey League | 02.03.2023 | „best-of-3” Pre-Playoffs | Results:

EC Bregenzerwald – Wipptal Broncos 5:4 OT (0:1, 0:1, 4:2, 1:0)

Stand in der „best-of-3”-Serie: 1:1

Referees: HOLZER, PINIE, Fleischmann, Rinker. | Zuschauer: 541

Goals ECB: Lipsbergs (42./Tröthan-Matzka, 54./Metzler-Lehtonen, 66./Schlögl-Wempe), Nyqvist (47./Lehtonen-Lipsbergs), Zwerger J. (56./Schlögl-Nyqvist)

Goals WSV: Berger S. (2.), Giftopoulos (31./Mizzi), Conci (51.), Jokinen( 58./Niccolai-Gander)