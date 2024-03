Nach Konkurs: Wieso die neuen Pächter grünes Bier am Emsbach fließen lassen

Die Jaromir Bierwelt hält am Gründonnerstag Einzug in Hohenems. VOL.AT besuchte die neuen Betreiber im "Emsbach" und gewährt Einblick in ein Konzept, das tschechisches Bier, ungarische Spezialitäten und die österreichische Wirtshaustradition in Einklang bringt.

Ins Lokal, das mit seinem malerischen Standort direkt am Emsbach am Fuße des Schlossbergs aufwarten kann, kehrt neues Leben ein.

Micha Kurz und seine Frau Dora bringen tschechische Bierkultur in die Grafenstadt.

Tschechisches Bier, ungarische Spezialitäten und gut bürgerliche Küche – ab sofort in Hohenems

"Vor etwa einem Jahr haben wir begonnen, mit dem tschechischen Bierhandel zu experimentieren," beginnt Kurz, seine Leidenschaft für die Braukunst offenbarend.

Zoltan, Dora und Micha Kurz bringen tschechische Braukunst nach Hohenems.

Inspiriert von der Idee, das erfolgreiche Konzept seiner Schwiegereltern in Ungarn zu replizieren, testete Kurz verschiedenste Biersorten auf den lokalen Geschmack.

"Nach einigen Experimenten haben wir acht Sorten ausgewählt, die bei den Leuten besonders gut ankamen. Mit diesen gehen wir jetzt an den Start." Für den heimischen Bierfan haben die Neo-Gastronomen Fohrenburger im Angebot.

Im wunderschön gelegenen Lokal am Emsbach kehrt neues Leben ein.

Der Name Jaromir lässt sich auf die tief verwurzelte Leidenschaft des Schwiegervaters Zoltan, der ebenfalls mit von der Partie ist, zurückführen: Denn die Bezeichnung ist auf den tschechischen Eishockey-Superstar Jaromir Jagr zurückzuführen, weitere Lokale in Budapest tragen dieselben Insignien und es besteht eine enge Verbindung zum ehemaligen NHL-Profi, der mit 52 Jahren immer noch die Schlittschuhe für seinen Heimatverein HC Kladno schnürt. "Jagr kennt unsere Gasthäuser in Ungarn und obwohl er eher Wein bevorzugt, hoffen wir, ihn eines Tages hier begrüßen zu dürfen," scherzt Kurz.

Tschechische Bierkultur in der Grafenstadt.

Mit der Eröffnung am Gründonnerstag wirft Kurz einen Blick auf die kulinarischen Genüsse, die Gäste neben dem vielfältigen Bierangebot erwarten. "Vom klassischen Lumpensalat bis zum Hermelin, einem in Öl und Gewürzen eingelegten Camembert, bieten wir eine breite Palette an Snacks und Vorspeisen an," erzählt er. "Und natürlich darf bei einem richtigen Bierlokal die Haxe nicht fehlen, serviert mit Kartoffeln oder Pommes für den perfekten Genuss."

Zum Gründonnerstag serviert die Jaromir Bierwelt grün eingefärbtes Bier.

Kurz ist sich der Bedeutung des Standorts am Fuße des Schlossbergs bewusst und betont die Vielfalt der kulinarischen Landschaft in Hohenems. "Wir passen uns mit dem klassisch-österreichischen Stil perfekt in das vielfältige Angebot am Schlossplatz ein", erklärt er.

Auch Hygieneartikel auf Hopfenbasis sind erhältlich.

Auf die Frage nach dem Mut, in diesen herausfordernden Zeiten ein solches Konzept umzusetzen, antwortet Kurz pragmatisch: "Das richtige Team zu finden und die vielen kleinen Details zu beachten, gehört zu den größten Herausforderungen. Wir haben ein Küchenteam, auf das wir stolz sein können, und wir sind gespannt, wie sich alles entwickeln wird."

Die Jaromir Bierwelt hält Einzug in Hohenems.

Auch für Verpächter Heribert Amann ist das junge Wirtepaar ein echter Glücksgriff: "Ich freue mich für die beiden und glaube, dass ihr Konzept eine echte Bereicherung für Hohenems sein wird. Ich wünsche den jungen Gastronomen viel Erfolg."

Dora freut sich auf ihre Gäste und präsentiert eine kalte Platte mit ungarischen Spezialitäten.

Mit einem speziellen grünen Bier zur Eröffnung am Gründonnerstag, gefärbt mit Brennnessel statt Chemie, lädt Micha Kurz alle Interessierten ein, das neue "Emsbach" zu entdecken und Teil dieser neuen Ära der Gastlichkeit in Hohenems zu werden.