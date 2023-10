Nach Klimakleberprotest: Wie steht es um die Sicherheit des Landhauses?

Keine Details zum Sicherheitskonzept

Warum konnten die Demonstranten ungehindert auf das Vordach gelangen?

Sicherheitskonzept soll Gefährdung ausschließen

Sicherheitsmaßnahme wurden zuletzt verschärft

Unterschiedliche Zuständigkeiten

Je nach Örtlichkeit gibt es im Landhaus unterschiedlichen Zuständigkeiten für die einzelnen Bereiche. So ist für die Sicherheit innerhalb des Landtagssitzungsaals der Landtag zuständig, für das Landhaus an sich das Amt der Landesregierung, während der Vorplatz als öffentlicher Platz in die Zuständigkeit der Exekutive fällt.

Polizei bestreift Vorplatz regelmäßig

Vonseiten der Landespolizeidirektion heißt es auf Nachfrage, dass der öffentlich zugängliche Vorplatz in unregelmäßigen Abständen sowohl von uniformierten als auch zivilen Beamten überwacht wird. Da der Protest am vergangenen Mittwoch um sechs Uhr begonnen hat, fiel er noch nicht unter die "Bannmeilenregelung" während einer Landtagssitzung. Deshalb wurde der Protest auch erst zu Beginn der Sitzung geräumt. Grundsätzlich sei eine Versammlung zwar spätestens 48 Stunden vor Beginn bei der Behörde kund gemacht zu werden, doch auch wenn dies nicht erfolgt, wird sie normalerweise nur dann aufgelöst wenn sich gesetzwidrige Vorfälle ereignen oder die Versammlung eine den öffentlichen Charakter bedrohenden Charakter annimmt. Wenn die Versammlung nicht angemeldet worden ist, drohen den Verantwortlichen allerdings Bußgelder. Eine Bewachung des Vorplatzes rund um die Uhr sei aufgrund des öffentlichen Charakters nicht möglich und auch nicht zielführend. Wenn, wie am Mittwoch geschehen, Demonstranten das Vordach des Landhauses besteigen, fällt dies wiederum in die Zuständigkeit der Haussicherheit des Landhauses. Hier kann die Polizei lediglich unterstützend tätig werden, zum Beispiel wenn es um die Durchsetzung des Hausrechtes geht.