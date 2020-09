Nach jahrelanger Planung: Spatenstich für neue Rhein-Brücke Hard-Fußach

Mit den ersten Vorarbeiten wurde bereits im Juli 2020 begonnen, am Donnerstag fand der offizielle Spatenstich für die neue Brücke statt.

Am Donnerstag gab Landeshauptmann Markus Wallner gemeinsam mit Landesrat Marco Tittler und den Standortbürgermeistern im Rahmen eines offiziellen Spatenstichs den Startschuss für die Hauptarbeiten an der neuen Rheinbrücke Hard-Fußach. Hochwassersicherheit und neue verkehrstechnische Anforderungen sind der Motor für das Projekt, dessen Gesamtkosten sich auf rund 70 Millionen Euro belaufen. Davon kommen 12,45 Millionen Euro aus Bundesmitteln zum Schutzwasserbau der Republik Österreich, den großen Rest schultert das Land Vorarlberg. Die Baufertigstellung ist für Ende 2023 avisiert.

Investition in Hochwasserschutz

"Es ist unsere Aufgabe, aktiv in den Hochwasserschutz zu investieren", erklärt Wallner die Wichtigkeit des Projektes. Das sei man auch den nachfolgenden Generationen schuldig, denn ein Zuwarten könne fatale Folgen haben. Die 1972 eröffnete Rheinbrücke ist für die Wassermengen eines 300-jährigen Hochwasserereignisses nicht gewappnet. Baumstämme könnten sich in der Brückenkonstruktion verfangen, den Durchlass verstopfen und so in weiterer Folge ein Überlaufen oder einen Ausbruch des Rheins verursachen. Die neue Brücke soll diese Gefahrenquelle beseitigen.