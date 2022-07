Nach Horror-Unfall: Der Held vom Silverstone GP

Nach dem Horror-Crash von Zhou zögerte Mercedes-Pilot George Russell keine Sekunde. Er stieg sofort aus seinem Auto aus und sprang zum Wrack von Zhou. Jetzt wird Russell dafür als Held gefeiert.

Wie durch ein Wunder hat Formel-1-Pilot Guanyu Zhou einen Horror-Unfall beim Grand Prix in Silverstone ohne schwere Verletzungen überstanden. Der Chinese überschlug sich am Sonntag kurz nach dem Start nach einer Kollision mit Mercedes-Pilot George Russell in seinem Alfa Romeo und krachte über die Reifenstapel hinweg in den Fangzaun. Das Rennen wurde sofort unterbrochen. Nach bangen Minuten teilte Zhous Team mit, der 23-Jährige sei wohlauf. "Zhou ist okay und fit für das Rennen in Österreich nächste Woche. Das ist der große Sieg dieses Tages", sagte Teamchef Frédéric Vasseur am Abend.