Nach Horror-Operation: So geht es Carmen Geiss

Vor wenigen Tagen stürzte Carmen Geiss unglücklich in ihren hohen Schuhen. Dabei brach sie sich den Mittelfuß und die Ferse, wie sie auf Instagram erklärte.

Vor wenigen Tagen stürzte Carmen Geiss in in ihren hohen Schuhen und brach sich dabei den Fuß. Die 53-Jährige musste sich einer Operation unterziehen, bei der ihr Schrauben im Fuß eingesetzt wurden. Auf Instagram gab die TV-Darstellerin nun ein Gesundheitsupdate: “Ich bin happy, nach nicht einmal 24h bereits operiert und auch wieder entlassen worden zu sein. Das alles habe ich tollen Menschen, Freunden zu verdanken, die in der Not da sind. ”