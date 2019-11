Nach Glücksspielrazzia: Anzeige gegen Beamtin

Er werde noch in dieser Woche bei der Wiener Korruptions- und Wirtschaftsstaatsanwaltschaft eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs gegen die Einsatzleiterin der Glücksspielrazzia vom 31. März 2017 bei einer Unterländer Tankstelle einbringen.

Das kündigte Klagsvertreter Clemens Pichler gestern während eines anhängigen Arbeitsprozesses am Landesgericht Feldkirch im Verhandlungssaal an.

Unter Druck gesetzt

Denn die damalige Polizeireferentin der BH Bregenz und ihr unterstellte Beamte hätten eine Tankwartin unter Druck gesetzt und sie so zu einer belastenden Falschaussage gegen den seinerzeitigen Tankstellenpächter veranlasst, behauptet der Anwalt des damaligen Tankstellenpächters. Die Landesbedienstete sagte gestern auf Anfrage, sie habe die ihr zur Last gelegten Äußerungen nie getätigt. Die Vorwürfe seien falsch. Die einstige Tankstellenmitarbeiterin gab am Montag in dem Arbeitsprozess als Zeugin vor Gericht zu Protokoll, sie sei bei der Razzia unter Druck gesetzt worden und habe deshalb falsch ausgesagt.