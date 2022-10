Nach fünf sieglosen Spielen: Austria Lustenau in Kärnten auf Sieg aus

Der Bundesligaaufsteiger will in Klagenfurt endlich wieder die volle Punkteanzahl.

Das Match im Ticker: Klagenfurt vs Austria Lustenau

Der SK Austria Klagenfurt erzielte sieben Tore in der Schlussviertelstunde – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga und bereits jetzt so viele wie in der gesamten Vorsaison.

Die Austria

Die Austria hat sich nach der Niederlage gegen den WAC zunächst der Aufarbeitung des Spiels gewidmet. Im Endeffekt war die Leistung der Mannschaft durchaus ansprechend, dennoch fehlte es am Ende an der nötigen Chancenverwertung und der Kompromisslosigkeit im Verteidigen gegen den Ball. "Wir haben gegen den WAC klar gezeigt bekommen, dass wir in der Bundesliga auf Top-Niveau agieren müssen, um am Ende Zählbares mitzunehmen. Wir waren in der Defensive zu weit weg vom Gegner und offensiv haben wir unsere Chancen nicht genützt. Dennoch dürfen wir mit der Leistung bis zum 1:2 zufrieden sein. Gehen wir mit 2:1 in Führung könnte die Partie am Ende auch 3:1 für uns enden", so der Austria-Coach. Dennoch erwartet sich Mader im kommenden Spiel eine Reaktion seines Teams. Ziel ist, lange die Null zu halten und im Idealfall selbst in Führung zu gehen. "Wir müssen versuchen den Spielverlauf in unsere Richtung zu bewegen. Wenn es uns gelingt selbst in Führung zu gehen, ergeben sich Räume, die wir dann nützen können". Kadertechnisch kann Markus Mader mit seinem Team fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Fabian Gmeiner wird die Reise aufgrund einer Magen-Darm-Erkrankung nicht mitantreten. "Ich freue mich auf eine spannende Partie. Am Ende wird die individuelle Qualität entscheiden, wer punkten wird. Daher müssen wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen", so Mader abschließend.