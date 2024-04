Nach fünf Jahren: Marcel Hirscher kehrt zurück – aber nicht für Österreich

Geht es nach einem Bericht der Tiroler Tageszeitung vom Dienstagabend, steht Marcel Hirscher mit 35 Jahren vor einem Comeback im alpinen Ski-Weltcup.

Letzetes Rennen von Hirscher im März 2019

Im Skisport würde dies eine absolute Premiere darstellen. Annemarie Moser-Pröll legte in der Saison 1975/’76 im Alter von 22 Jahren eine einjährige Pause ein, bevor sie triumphierend in den Weltcup zurückkehrte und später sowohl Olympiasiegerin als auch Weltmeisterin wurde. Für Marcel Hirscher sieht die Situation anders aus: Am 17. März 2019 fuhr der Salzburger in Soldeu (Andorra) sein letztes Rennen im Weltcup, einen Slalom, in dem er nach seinen Maßstäben mit einem enttäuschenden 14. Platz abschloss. Inzwischen ist er 35 Jahre alt, und im Skisport gibt es neue Stars wie Marco Odermatt, der den Riesenslalom auf eine neues Level gehievt haben. Ist eine fünfjährige Pause so einfach zu überwinden?