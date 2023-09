Nach fünf Jahren siegen die Wälder-Cracks wieder im 1. Spiel

Keine Zeigerumdrehung später, hatten die Red Bull Hockey Juniors die passende Antwort parat. In einem schnell vorgetragenen Konter glich Kirchebner wieder aus. (14.) So ging es zur Eisreinigung mit 1:1 zurück in die Kabinen. Im Mittelabschnitt gab es lediglich eine einzige Strafe auf der Spieluhr. Und die wurde von den Hausherren auch zur erneuten Führung genutzt. Erik Embrich bediente dabei Kulintsev, der sich an der blauen Linie positioniert hatte und der ließ mit einem gezielten Hammer das Hartgummi im Netz zappeln. (37. Individualsponsor Oberhauser&Schedler Bau gratuliert seinem Future Club Spieler.)

Deutlich ruppiger präsentierte sich der Schlussabschnitt. Auf beiden Seiten waren die Strafbänke gut besucht, dementsprechend Arbeit konnten die beiden Torhüter vorweisen. Aber insbesondere Alexander Schmidt präsentierte sich als sicherer Rückhalt und entschärfte einige Extremsituationen. Salzburg Coach Temu Levijoki sah sich schließlich zum Timeout gezwungen und ersetzte in einer Vier gegen Vier Situation seinen Goalie mit einem weiteren Feldspieler. Die Wälder gewannen das Bully in der eigenen Zone, Marlon Tschofen erkämpfte wichtige Meter und bewies mit dem Pass auf Daniil Kulintsev den richtigen Riecher. Dieser hatte nämlich freie Bahn und netzte zum 3:1 in das verwaiste Tor ein. (59. Individualsponsor Oberhauser&Schedler Bau gratuliert seinem Future Club Spieler.) Auch wenn die Jungbullen weiter massiv Druck auf das Wälder Gehäuse ausübten, blieb es bei diesem Stand und das Team von Jussi Tupamäki durfte sich über den ersten Saisonauftaktsieg in fünf Jahren freuen. „Ich bin glücklich über meine beiden Tore, aber wichtiger sind die drei Punkte, die die Mannschaft heute gewinnen konnten.“, gab Spieler des Abends Daniil Kulintsev zu Protokoll. „Das letzte Tor geht auf das Konto von Marlon, er hat dafür die ganze Vorarbeit gemacht. Nächste Woche haben wir zwei weitere Spiele. An die denke ich noch gar nicht, ich möchte jetzt einfach mit dem Team den Sieg genießen.“ Der EC Bregenzerwald ist am kommenden Wochenende auswärts im Einsatz. Freitag geht es nach Klagenfurt, ehe am Samstag die Steel Wings Linz zum Kräftemessen einladen.(tk)