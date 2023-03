Nach fünf Jahren ist Schluss: EC Bregenzerwald braucht neuen Coach

In der kommenden Saison wird beim AHL-Klub ein neuer Trainer an der Bande stehen.

Beim gestrigen Saisonabschlussfest hatte die ECB Familie noch einmal die Möglichkeit, die Spielzeit Revue passieren zu lassen. Im offiziellen Teil der Veranstaltung wurde allerdings nicht nur über Vergangenes gesprochen, sondern auch ein kleiner Ausblick in die Zukunft gewagt.

Es ist Schluss. Einen Monat vor seinem 36. Geburtstag hängt Panu Hyyppä die Schlittschuhe an den Nagel. Der finnische Verteidiger stand seit 2017 durchgehend bei den Wäldern unter Vertrag und absolvierte in dieser Zeit 214 Pflichtspiele. (15 Tore, 58 Vorlagen) In der Kabine war Panu sehr geschätzt, zwar ein Mann der wenigen Worte, aber ein Vorbild in seinen Taten. Nicht umsonst trug er seit seiner ersten Saison bei den Tigern das A auf der Brust. Da Vorarlberg mittlerweile sein Lebensmittelpunkt geworden ist, wird Panu dem ECB trotz seines Abschieds als Spieler, im sportlichen Bereich erhalten bleiben. „Vielen Dank für die Unterstützung und die Erinnerungen.“, waren seine Worte, an die Fans gerichtet.

Landsmann Markus Juurikkala gibt nach fünf Jahren an der Bande, seinen Posten als Headcoach ab und wird sich im Herbst einer neuen Herausforderung stellen. Der 35-Jährige war zwei Saisonen lang Trainer des SC Rheintal U17 Teams, ehe er 2018 beim EC Bregenzerwald erstmals eine Erwachsenen Kampfmannschaft führte. Während dieser Zeit konnten sich etliche junge Talente zu vollwertigen Spielern entwickeln, die nicht nur regelmäßig das Interesse der Ligakonkurrenz wecken. So haben Simeon Schwinger und Julian Metzler auch den Sprung in die höchste Spielklasse und das Nationalteam geschafft. Im letzten Jahr verschaffte sich Markus mit dem Gewinn des österreichischen Meistertitels der AlpsHL, sein erstes persönliches Highlight, in seiner noch jungen Karriere als Headcoach. Obwohl bereits bei der Vertragsverlängerung im Herbst im Raum stand, dass dies die letzte Saison beim EC Bregenzerwald werden sollte, fällt der Abschied für alle Seiten schwer. Guntram Schedler bezeichnete den Abgang als schweren Verlust, Markus selbst betonte, dass der Verein immer einen Platz in seinem Herzen haben werde. Auch wir wünschen unserem Headcoach alles erdenklich Gute für die Zukunft und seine weitere Karriere.