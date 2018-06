Nach fünf Jahren! Goalie Hehle verlässt SK Brederis

Mit Goalie Dominic Hehle verzeichnet der Landesligist SK Brederis den ersten Abgang.

Der Metzler Werkzeuge SK Brederis hat in den vergangenen Wochen die ersten Gespräche mit Spielern der ersten Kampfmannschaft geführt. Erfreulicherweise kann der Großteil des Teams in Brederis gehalten werden. Dennoch muss der Oberländer Klub den ersten Abgang bekanntgeben: Tormann Dominic Hehle verlässt den SK Brederis nach fünf Saisonen. Er bestritt dabei insgesamt 112 Pflichtspiele für den Landesligisten. Der gesamte Verein bedankt sich für seine Treue in den letzten fünf Jahren und wünscht ihm bei seinen zukünftigen Herausforderungen alles Gute. Die Suche nach einer neuen Nummer eins im Bresner Tor läuft auf Hochtouren.