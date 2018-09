Nach Frost-Keule in Vorarlberg: Traumhafte Herbsttage folgen

Die vergangenen, sehr kühlen Tage gaben uns einen Vorgeschmack auf den Winter. Aber es geht mit den Temperaturen wieder bergauf.

Daran müssen wir uns wohl erst noch gewöhnen. Nach den heißen Sommerwochen zog der Herbst die vergangenen Tage ins Land. Die Temperaturen am frühen Morgen lagen dabei nur knapp über dem Gefrierpunkt und die dicken Pullis und Jacken finden schön langsam wieder den Weg in unseren Alltag.

Im Gebirge gab es am Wochenende sogar schon den ersten Schnee, wie zum Beispiel am Diedamskopf in Hinteren Bregenzerwald.

Wer sich jetzt allerdings schon auf den Winter eingestellt hat, der muss sich noch ein wenig gedulden. Die kommenende Tage wird es wieder erheblich sonniger und wärmer.

Milder Mittwoch Der Mittwoch wird ein überwiegend sonniger, aber nicht ungetrübter Tag. Es ziehen hohe, meist nur dünne Wolkenfelder durch. Diese Wolken schwächen den Sonnenschein jedoch nur wenig. Nach einem kühlen Morgen wird es tagsüber spürbar milder als zuletzt. Das Temperaturen erreicht dabei bis zu 21 Grad.

Spätsommerlicher Donnerstag Am Donnerstag wird ruhiges Herbstwetter mit ungetrübtem Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen erwartet. Am Bodensee ist Nebel am Vormittag allerdings nicht ganz ausgeschlossen. Das Thermometer klettert auf bis zu 24 Grad.

Wettervorhersage ©VOL

Sonniges Wochenende Am Freitag wird es noch einmal sonnig und angenehm warm, erst gegen Abend tauchen Wolken der nächsten Kaltfront auf.

Restwolken und Nebel lichten sich am Samstag zunehmend und die Sonne kommt immer mehr zum Vorschein. Nachmittags sind meist nur mehr hohen Wolkenfelder zu sehen. Es bleibt jedoch spürbar kühler als an den Vortagen.