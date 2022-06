Nach Flucht aus der Ukraine: Happy End für Liliya

Im März floh die Belarussin Liliya Hutnikava mit ihren Kindern und Hunden aus der Ukraine. Seither leben sie in Meiningen.

Der Tierschutzverein Rankweil konnte Mitte März zwei befreunde Tierschützer-Familien aus der Ukraine in Meiningen unterbringen. Darunter auch Liliya Hutnikava (38), genannt Lili, die mit ihren zwei Mädchen Alivia (2) und Amelia (8) und sieben Hunden vor dem Krieg in Kiew flüchtete. Ihr Mann ist nach wie vor in der Ukraine und hilft bei der Verteidigung. Amelia besucht mittlerweile die Schule in Meinigen, die Familie wurde gut aufgenommen.