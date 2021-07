Nach fast drei Jahren erfolgt die Rückkehr nach Altach

Mittelfeldspieler Boris Prokopic erhält bei den Rheindörflern einen neuen Vertrag.

Prokopic war eines der Gesichter der bislang erfolgreichsten Phase in der Altacher Vereinsgeschichte. Er hatte maßgeblichen Anteil am Wiederaufstieg 2014 und den beiden Europacup-Teilnahmen 2015 und 2017. In den vergangenen zwei Jahren war Prokopic für den FC Vaduz im Einsatz. 2019/20 bejubelte er mit den Liechtensteinern den Aufstieg in die Schweizer Super League, wo er in der Vorsaison zu 21 Einsätzen kam.