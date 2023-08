Nach fast 20 Jahren: Diese beliebte Liebeskomödie soll eine Fortsetzung bekommen!

Die Romcom "Liebe braucht keine Ferien" kam im Dezember 2006 in die Kinos. Nun soll es eine Fortsetzung der beliebten Romcom geben - mit den Stars des ersten Teils: Kate Winslet (47) und Cameron Diaz (50).

Schon nächstes Jahr im Kino

"Liebe braucht keine Ferien", im Original "The Holiday", ist bis heute eine der beliebtesten Romcoms der 2000er-Jahre. Vor allem zu Weihnachten schauen Fans die Liebesgeschichte, die zur Weihnachtszeit spielt, gerne wieder an. Und genau dann soll der Film auch wieder zurückkommen: Die Fortsetzung soll zu Weihnachten 2024 im Kino laufen. Laut einem Insider sollen neben Kate Winslet (47) und Cameron Diaz (50) auch Jack Black (53) und Jude Law (50) wieder mit von der Partie sein.

Häusertausch mit romantischen Folgen

Vor rund 17 Jahren kam der erste Teil auf die Leinwand. Die Geschichte über zwei Frauen, die über die Feiertage zu Weihnachten ihre Häuser tauschen, begeisterte die Romcom-Fans: Im Film zieht Kolumnistin Iris (Kate Winslet) vorübergehend in den Bungalow von Unternehmerin Amanda (Cameron Diaz) in Los Angeles, während Amanda die Ruhe im Landhaus von Iris genießt. Beide haben schmerzhafte Trennungen hinter sich und wollen etwas in ihrem Leben verändern. Schließlich finden die Frauen im Umfeld der jeweils anderen die große Liebe: Amanda verliebt sich in Graham (Jude Law), den Bruder von Iris, während Iris Gefühle für Amandas Kollegen Miles (Jack Black) entwickelt.

"Lustig, ergreifend und herzerwärmend"

Ein Insider berichtete nun gegenüber "The Sun", dass die vier Hauptdarsteller Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law und Jack Black bei der Fortsetzung alle mit an Bord seien. Die Dreharbeiten zum Film, die angeblich in Großbritannien und Europa stattfinden, sollen noch in diesem Jahr starten. "Es wird lustig, ergreifend und herzerwärmend sein - genau das, was jeder zu Weihnachten will", erklärte der Insider.