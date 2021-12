Nach einem Monat Pause: Wälder wollen wieder spielen

Der EHC Bregenzerwald will nach langer Unterbrechung wieder in den Alltag in der AHL zurückkehren.

Am 27. November (4:5 gegen Jesenice) bestritt der EC Bregenzerwald das letzte Meisterschaftsspiel in der Alps Hockey League. Mehr als ein Monat danach gibt es große Hoffnung auf einen Einstieg der Wälder in den Meisterschaftsbetrieb. Dafür sollte das Mittwoch Heimspiel gegen Fassa wie geplant stattfinden können. Nach arbeitsintensiven Wochen für die sportmedizinische Abteilung des Vereins, gibt es Tag für Tag positive Nachrichten aus dem Spielerlager. Da die Gesundheit der Akteure an erster Stelle steht, wurden die Spieler in enger Zusammenarbeit mit den Teamärzten gründlichst untersucht, bevor sie wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen konnten.

Auch wenn noch einige Cracks aus kardiologischen Gründen weiter pausieren müssen, sollte nach aktueller Lage bis Mittwoch ein spielfähiger Kader zusammengestellt werden können.

Bitte informiert euch über die inzwischen geltenden Regeln für den Stadionbesuch: https://www.ecbregenzerwald.at/corona/ und reserviert eure Eintrittskarten im Vorfeld auf https://tickets.ecbregenzerwald.at/events