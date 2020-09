Nach drei Wochen Pause: FC Wolfurt ist im Alltag zurück

Die Baur-Schützlinge brennen gegen Austria Lustenau Amateure auf Revanche.

Der Liveticker vom Spiel FC Wolfurt vs SC Austria Lustenau Amateure

Seit der knappen 1:2-Auswärtsniederlage beim Hella Dornbirner SV vor drei Wochen hat Meusburger FC Wolfurt aufgrund von vielen erkrankten Spielern mit dem Coronavirus keinen geregelten Trainings- und Spielbetrieb machen können und dürfen. Nur das VFV Cupspiel in Bregenz (7:2-Erfolg) haben Simon Mentin und Co. in den Beinen.

Im Duell der Tabellennachbarn Sechster gegen den Fünften will sich die Elf von Trainer Joachim Baur bei den eigenen 250 zugelassenen Fans wieder versöhnen. Im Hinspiel (2:3 Niederlage) bot Wolfurt die bislang schwächste Vorstellung in dieser Saison und diese Leistung will man so schnell wie möglich vergessen machen. Das einzig Positive im Lager von Wolfurt ist, dass nun endgültig Torjäger Aleksander Umjenovic nach seiner monatelangen schlimmen Verletzung endlich wieder zur Verfügung steht. Aus gesundheitlichen Gründen werden Kilian Kalb und Kilian Madlener noch fehlen.