Nach drei Monaten Pause: FC Mohren Dornbirn startet

Die 2. Fußballliga Österreichs wird ab Anfang Juni fortgesetzt, die Rothosen spielen gegen Amstetten

Mit dem Heimspiel gegen Amstetten mit den Vorarlbergern Marcel Canadi und Kapitän Marco Stark am 6. Juni (Zeit noch offen) startet der FC Mohren Dornbirn nach fast dreimonatiger gesundheitlicher Weltwirtschaftskrise wieder in den Alltag in der österreichischen 2. Fußball Liga. Danach folgt am 10. Juni schon die erste von zwei englischen Spieltagen in Kapfenberg, ehe die Meisterschaft 2019/2020 ohne Absteiger am 31. Juli endet. „Sportlich ist es die absolut richtige Entscheidung. Es macht für alle Vereine und Spieler einen großen Sinn, die Saison, allerdings mit Einschränkungen doch noch fertig zu spielen. Es freut mich und die gesamte Mannschaft sich wieder mit anderen Ligakonkurrenten zu messen. Alle Kaderspieler sind mit an Bord, höchstens zu den Auswärtsspielen könnte es aus beruflichen Gründen zu Absagen von Kickern kommen“, sagt FC Mohren Dornbirn Trainer Markus Mader. Apropos Mader: Heute, Dienstag, feiert der erfolgreiche Coach seinen 52. Geburtstag. Bereits am Mittwoch, 20. Mai um 13 Uhr werden alle Spieler samt Trainer- und Betreuerstab in Röthis auf Covid19 untersucht. Am Feiertag, Donnerstag, soll dann schon das erste gemeinsame Mannschaftstraining stattfinden. Vor dem Re-Start am 5./6. Juni muss der FC Mohren Dornbirn einen 25 Mann Kader der Bundesliga schriftlich bekanntgeben. Auf dem Spielbericht sollen dann mindestens vierzehn Spieler plus zwei Tormänner stehen. Wöchentlich stehen für die Akteure PCR Tests an. Wichtig ist auch, dass der Klub die Verträge aller Spieler von Ende Mai bis Ende Juli neu ausstellen muss mit Rücksprache der Kicker. Vor dem ersten Pflichtspiel kann FC Dornbirn ein Testspiel bestreiten.