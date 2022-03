Nach drei Jahren: Endlich wieder Tanzen und Musizieren

Corona traf die Trachtengruppe Rankweil besonders hart. Suche nach Nachwuchs und die Heimatabende wieder zum Leben erwecken.

Zweieinhalb Jahre stand die Vereinsaktivität von der Trachtengruppe Rankweil wegen der weltweiten Gesundheitskrise still. Weder noch eine Probe oder eine Veranstaltung waren für die dreißig aktiven Mitglieder nicht möglich. „Wir sind absolut kein Risiko eingegangen. Es war zu gefährlich aufgrund der Berührungen von zwei Menschen im Tanzen und noch dazu in Innenräumen. Es wird durch diesen jahrelangen Stillstand im Klub enorm schwer an die alte Tradition wieder anzuschließen“, sagt Trachtengruppe Rankweil Langzeitobmann Peter Deisl. Vor wenigen Tagen haben die drei Gruppen der Erwachsene, Kinder und die Stubamusik im Problelokal von Kindergarten Montfort die Proben wieder aufgenommen.

Ein Schwerpunkt gilt künftig die Heimatabende in den Rankweiler Gasthäusern wieder ins Leben zu rufen. Dort haben sich in der Vergangenheit viele Vorarlberger Trachtengruppen mit den Rankweiler Klub zu wunderschönen Veranstaltungen getroffen. In den Monaten Juni bis August fanden bis zu dreißig Heimatabende in diversen Gastlokalen in der Marktgemeinde Rankweil statt.

Das Volkstanzen mit geeigneter Musik hatte in den Gasthäusern schon Tradition und das Publikumsinteresse war riesengroß. Großer Zuspruch wird im Mai auch das schon zur Tradition gewordene Mariensingen in der Rankweiler Basilika erwartet. Tanzen und musikalische Einlagen sind beim Mariensingen das Non plus Ultra.

Beim Ball der Vorarlberger in der Bundeshauptstadt Wien am 14. Mai wird die Trachtengruppe Rankweil zusammen mit der Tanzgruppe One Step Ahead und Eliments of Dance Branner die Mitternachtsshow absolvieren. Die Vorbereitungen laufen nun auf Hochtouren um im Comeback und Wiederauferstehung für ein weiteres Highlight in der 67-jährigen Vereinsgeschichte zu sorgen.

Die Trachgengruppe Rankweil war schon als „Halbprofitum“ unterwegs. In den 80iger, 90iger und im Anfang des neuen Jahrhundert waren die Aktiven Rankler Tänzer und Musiker dreimal in den Vereinigten Staaten bei den weltweit größten Festivals mit dabei und machten auf der großen Bühne eine ausgezeichnete Figur. Dort wurden auch mehrere Kontakte zu Vereinen in Frankreich und Belgien vollzogen und unter normalen Umständen sollen wieder vermehrt internationale Auftritte erfolgen. Der Rankweiler Ball und das Fest der Kulturen gehören normalerweise zum fixen Bestandteil der Trachtengruppe Rankweil.