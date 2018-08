Nach drei Edelmetallen nun zur Europameisterschaft

Silbermedaille für die Dornbirnerin Sarah Hämmerle bei den Österreichischen Meisterschaften im Aquathlon in Kufstein (T)

Die dritte Medaille und dieses Mal glänzt sie in Silber. Nach der Bronzene bei der Triathlon-ÖM und die Goldene im Team, konnte die junge Dornbirnerin von Tri Dornbirn den hohen Erwartungen gerecht werden und erkämpfte sich in einem packenden Rennen die Silbermedaille in der Jugendklasse. Sarah kam gleichzeitig mit der späteren Siegerin Hufnagl aus dem Wasser. Dort hatten sie schon einige Sekunden Vorsprung auf die Verfolger. Auf den anschließenden 3 Laufkilometern zeigten die beiden Damen eine sehr starke Performance und deklassierten die Konkurrenz um fast 2 Minuten. Sarah kam mit knapp 7 Sekunde als starke Zweite ins Ziel.