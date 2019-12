Nach der Vorrunde Weltmeisterin, am Ende Dritte

Höchsterin Lorena Schneider war vor der Finalrunde auf dem obersten Treppchen

Kunstrad „1er Damen“ – Bronze für Lorena Schneider

Gäbe es einen WM-Kunstrad-Wettkampf ohne Finalrunde, Lorena Schneider (RC Höchst) wäre überlegene Weltmeisterin geworden. Mit einer tadellosen Kür und neuer persönlicher Bestleistung (176,25 Pkt.) legte sie den Grundstein für den Finaleinzug. Dort wiederholte sie ihre gute Form, wurde lediglich von den beiden Starterinnen aus Deutschland, Viola Brand und Milena Slupina überholt. Die beiden deutschen machten in der Vorrunde Fehler, besserten diese aber im Finale souverän aus. Lorena Schneider hat mit ihren 18 Jahren nach zweimal Gold und einmal Silber bei der Junioren-EM einen weiteren Meilenstein in ihrer jungen Karriere gesetzt. Eine Überraschung gab es um den vierten Finalplatz, den die Italienerin Isabella Zübner für sich entschied.

Leider nicht ganz nach Wunsch lief es im „1er Damen“ für Jana Latzer (RV Sulz). Einige Fehler in ihrer Kür ließen sie in der Gesamtwertung auf den 13. Rang (107,79 Pkt.) zurückfallen, ausgefahrene Punkte 107,79

Kunstrad „1er Damen“ - Endergebnis

Mit einer soliden Kür (136,14 Pkt.) haben Marcel Schnetzer mit seiner Partnerin Katharina Kühne (RC Höchst) die Medaillenränge verpasst und wurden im Finale Vierte! In der Vorrunde noch knapp an Ihrer persönlichen Bestleistung, verlief das Finale etwas weniger präzise. Für den ersten gemeinsamen WM-Auftritt ist der Finaleinzug aber ein schöner Erfolg. Der Sieg ging überlegen an die Deutschen Serafin Schefold/Max Hanselmann.