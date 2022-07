Nach der Mega-Hitze: Kommt jetzt die "Kälte"-Welle?

Heiß, heißer, Vorarlberg: Noch ächzt das Ländle unter Temperaturen weit über 30 Grad. Gute Nachrichten: Jetzt wird es kühler.

Lediglich am vergangenen Samstag gab es eine kurze -Hitze-Pause mit etwas Regen und kühleren, aber immer noch sehr sommerlichen Temperaturen. Doch schon gegen Abend hatte die "Ü30-Marke" das Ländle wieder im Griff, wie auch in den Wochen vorher. Für alle, die unter der Hitze leiden, gibt es nun "good news": Es ist endlich ein wenig Abkühlung in Sicht. Bereits am Dienstag soll es großflächig Regen geben.