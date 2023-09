Nach der Kaltfront kommt die Sonne zurück

Am Freitag überquert von Westen her eine Kaltfront Österreich. Anhalten wird das trübe Wetter aber nicht, denn ab Sonntag wird es wieder sonniger.

So wird das Wetter für Vorarlberg in den kommenden Tagen.

Freitag: Kälteeinbruch und heftiger Regen erwartet

In Vorarlberg wird es am Freitag kühl und von der Früh an dominieren dichte Wolken. Regen setzt ein, der zeitweise auch kräftig ausfallen kann. Die Schauer ziehen auch bis in die Nacht auf Samstag und es kühlt weiter ab. Die Temperaturen am Freitagmorgen liegen um die zehn Grad und steigen auch im Laufe des Tages nicht über 16 Grad an.