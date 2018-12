Nach der Hochzeit droht das Karriereende

Erst nach einer MRT-Untersuchung im neuen Jahr wird sich die sportliche Zukunft des Andelsbucher Leistungsträgers Reinaldo Ribeiro (37) entscheiden. Auch Rene von der Thannen (33) droht das Karriereende.

Wenn die beiden Mittelfeldspieler ihre aktive Laufbahn verletzungsbedingt (beide Knorpelschaden im Knie) beenden müssen, gehen zwei außergewöhnlich starke Akteure in „Pension“.

Zuvor wird Reinaldo Ribeiro in seiner Heimat Brasilien nächste Woche seine langjährige Freundin Aline heiraten. Als Jungehemann wird „Ribi“ zusammen mit seiner Frau am 10. Jänner in Andelsbuch zurück erwartet.