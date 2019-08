Nach der Gymnaestrada: Bekommt Vorarlberg nun gar Olympische Jugendspiele?

ÖOC-Präsident Karl Stoss hat diese Vision.

Vorarlberg war in seiner jüngeren Geschichte schon drei Mal Ausrichter von internationalen Jugendspielen. 2015 fand im Ländle das Europäische Olympische Jugendfestival (EYOF) statt, 2007 und 2019 die Weltgymnaestrada.

Olympische Jugend-Spiele in Vorarlberg?

ÖOC-Präsident Karl Stoss will diese Veranstaltungen noch toppen und hat die Idee von Olympischen Jugend-Sommerspielen in Vorarlberg im Kopf. Mit Teilnehmern aus über 200 Nationen. Das sagte der Vorarlberger in einem Interview mit "Vorarlberg Heute."