Nach dem "Winterwochenende" kommt der Sommer zurück

Ein schöner Spätsommertag mit viel Sonnenschein und angenehmen Sommertemperaturen. Tiefstwerte: meist 10 bis 14 Grad, direkt am Bodensee milder. Höchstwerte: 23 bis 27 Grad. Am Mittwoch bleibt es mit Hochdruckeinfluss überwiegend sonnig und trocken. Im Tagesverlauf ziehen ein paar Schleierwolken durch, später bilden sich über dem Bergland einige Quellwolken, die aber tagsüber harmlos bleiben. Erst in der Nacht auf Donnerstag ziehen von der Schweiz her einige Regenschauer und Gewitter durch. Tiefstwerte: 12 bis 16 Grad. Höchstwerte: 26 bis 30 Grad.

(ZAMG)