„Nach dem Winter ist vor dem Winter“

Mit einem Sommertraining starteten die Schülerkaderläufer des SC Klostertal in die Saison 2021/2022.

Anfang Mai sind die Schülerkaderläufer des SC Klostertal bereits in die neue Saison 2021/22 gestartet. Unter Anleitung von Sportwart Philipp Fritz wird mit einem abwechslungsreichen Indoor- und Outdoortraining bereits fleißig Kondition für die Wintersaison getankt. Der SC Klostertal wünscht allen Sportlern viel Spaß und Freude beim Training. Es gibt auch Neuigkeiten aus dem Vorarlberger Schiverband. Bei der Frühjahrs-Sportausschuss-Sitzung des VSV wurde der alpine Landesschüler Kader für die Saison 2021/22 fixiert.

Der SC Klostertal gratuliert ihrer Kaderläuferin Rosina Brandstetter zur Bestätigung Ihres Kaderstatus, womit sie in der nächsten Saison Teil des VSV Schülerkader (S15) der Alpinen sein wird. Um schlussendlich einen „aktiven Kaderstatus“ zu erhalten, ist das Erreichen der Konditionslimits bei den nächsten Konditionstests die Voraussetzung. Im Juli wird Rosina die Skimittelschule in Schruns abschließen und an das Skigymnasium nach Stams wechseln. Der gesamte SC Klostertal wünscht ihr weiterhin viel Erfolg, Freude und Spaß auf ihrem weiteren Weg.