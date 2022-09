Nach dem Tod der Queen: Das passiert jetzt

"London Bridge is down": Dieser Satz löst in Großbritannien eine Kette an streng festgelegten Ereignissen aus, folgend auf den Tod von Königin Elizabeth II. Was jetzt passiert.

Königin Elizabeth II. von Großbritannien ist tot. Das Ableben der Monarchin versetzt Großbritannien und die ganze Welt in Trauer - in ihrem Königreich jedoch wurde in der Minute ihres Todes der Ablauf eines strengen Protokolls in Gang gesetzt.

Nach der Familie wurde zuerst Premierministerin Liz Truss informiert. Auf einer sicheren Leitung bekam sie den Anruf mit dem Code-Satz "London Bridge is down." Anschließend wurden weitere hochrangige Persönlichkeiten und die Öffentlichkeit informiert.

Stellungnahme der Familie

Innerhalb kürzester Zeit hängen an allen öffentlichen Gebäuden Großbritanniens die Flaggen auf Halbmast. Nach einer Stellungnahme von Truss werden auch Statements der königlichen Familie erwartet. Die Details des Begräbnisses werden mitgeteilt - auch dieses ist streng reglementiert. Zwei Tage nach ihrem Tod werden die sterblichen Überreste der Königin nach London überführt. Anschließend begibt sich der Thronfolger auf eine Reise durch das Land.

Letzte Ruhe neben Philip

Etwa zehn Tage nach ihrem Ableben wird Queen Elizabeth auf Schloss Windsor beigesetzt. Ihre letzte Ruhestätte ist neben der ihrer großen Lebensliebe, Prinz Philip.

Kurz darauf ist dann ein Treffen der Premierministerin mit dem neuen König geplant, auf den die Macht im Moment des Todes der Queen übergegangen ist.