Nach dem SPÖ-Showdown: Wie geht es in der Partei jetzt weiter?

Der 3. Juni 2023 geht als wegweisender Tag in die SPÖ-Bücher ein - doch wie soll es mit der Partei jetzt weitergehen.

Tag der Entscheidung für die SPÖ: Nach wochenlangem Kampf um den Vorsitz fiel am Samstag die Entscheidung. Pamela Rendi-Wagner ließ den Parteitag komplett aus, nach die Mitgliederbefragung sie nur auf den letzten Platz setzte. Für die SPÖ bricht nun eine neue Ära an, die Wogen müssen geglättet werden und ein zukunftsfähiges Team für die nächste Nationalratswahl gefunden werden. Was das für die Partei bedeutet und was die ersten Schritte des neuen Vorsitzenden sein sollten, bespricht am Samstagabend die "Runde der Chefredakteure".