Nach dem Sieg vs Rotenberg: Das sagt Julian Maldoner

Enttäuschte Gesichter nach Spielschluss beim VN.at Eliteliga Titelmitfavorit Rotenberg, riesengroßer Jubel beim Aufsteiger Alberschwende. Vor 500 Zuschauern gewann der amtierende Vorarlbergliga-Champion unter der großen Begeisterung vieler mitgereisten Schlachtenbummler doch etwas überraschend aber dem Spielverlauf nach ganz und gar nicht unverdient knapp mit 3:2. Alberschwende bleibt saisonübergreifend neun Meisterschaftsspiele in Serie unbesiegt. „Der Traumstart war besonders wichtig. Das starke Kollektiv und das enorme Kämpferherz von der Mannschaft sind der große Pluspunkt. Haben große Moral gezeigt und unsere Qualität auf dem Rasen präsentiert“, so ein überglücklicher Alberschwende Kapitän Julian Maldoner.Trotz den Absenzen von Aygün Topcu (Schulter), Kilian Sohm (rekonvaleszent) und Jodok Berlinger (Urlaub) holt die Elf von Meistermacher Rene Fink im ersten Wälderderby drei Zähler. Ausgerechnet SW Bregenz Leihgabe Magomed Islamchanow, erst kurz vor Transferschluss verpflichtet, schoss für Alberschwende das Siegtor (50.). Nach herrlicher Vorlage von Lukas Schatzmann umspielt Islamchanow den Rotenberg Goalie Martin Kobras und schiebt den Ball vor der heranstürmender Abwehr den Ball ins Tor. Dabei traf Rotenberg Neuzugang Julian Rupp schon mit seinem ersten Ballkontakt zur Führung (3.). Doch Alberschwende dreht die Partie mit zwei Treffern in nur drei Minuten durch Nicolas Kohler (11.) und Julian Maldoner (14.). Kevin Bentele macht den Rückstand mit einer „Granate“ aus 16 Metern noch vor der Pause aber wett (30.). Rotenberg ohne Exprofi Felix Gurschler (krank) erwischt aber einen Fehlstart. Das Prestigeduell brachte aber beste Werbung für den Amateurfußball in Vorarlberg.