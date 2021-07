Nach Cupblamage! Altach hofft gegen LASK Linz auf optimalen Start

Zum Meisterschaftsauftakt setzen die Rheindörfler als Außenseiter auf den Heimvorteil und die Unterstützung der Fans.

Zum Start in die Bundesligasaison 2021/22 trifft der SCR Altach am Samstag um 17:00 Uhr zuhause auf den LASK. Mit der Zuschauerunterstützung im Rücken möchte der SCRA überraschen.

Mut, Einsatz, Leidenschaft und ein bisschen auch die Wut im Bauch, nach dem unnötigen Cup-Ausscheiden in der Vorwoche – das sind die Grundzutaten, aus denen Damir Canadi am Samstag eine Überraschung zum Start in die Bundesligasaison 2021/22 mixen will. Sein Team ist gegen den LASK klarer Außenseiter, hat seit fast zehn Jahren nicht mehr gegen die Athletiker gewonnen und will genau diese Rolle für sich nutzen.

Sieben Siege in Serie

Glaubt man der Statistik, so dürfte Altach ein guter Boden für den Saisonstart des LASK sein. Denn die Langzeit-Bilanz der Linzer Athletiker gegen den SCR liest sich beeindruckend: Der LASK konnte die letzten sieben Duelle gewinnen und ist seit 14 Spielen gegen die Vorarlberger unbesiegt.

Trauner nicht in Altach

Beim Versuch, diese Bilanz auszubauen, wird auch Marko Raguž wieder mitwirken. Der Stürmer kehrt nach einer Oberschenkel-Zerrung in den Kader zurück. Christoph Monschein fällt mit einem Muskelbündelriss aus, ein Einsatz von Marvin Potzmann ist aufgrund von Zehenbeschwerden fraglich. Kapitän Gernot Trauner reist nicht mit nach Altach, da sein Wechsel zu Feyenoord Rotterdam (vorbehaltlich des ausstehenden Medizinchecks) bevorsteht.

Cheftrainer und Sportdirektor Dominik Thalhammer:

„Wir freuen uns darauf, dass es jetzt endlich wieder losgeht. In Altach wollen wir den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen. Wichtig wird sein, dass wir von Beginn an druckvoll auftreten und vor dem Tor noch effizienter auftreten als letzten Samstag im Cup. Die Mannschaft hat sich im Training gut präsentiert und ist heiß auf den Saisonauftakt.“

Damir Canadi über das Spiel gegen den LASK: „Wir haben zuhause in den vergangenen Jahren zu wenige Punkte gemacht. Mit den Fans im Rücken wollen wir die Cashpoint-Arena wieder eine Festung werden lassen, wo die Gegner nur ungern herkommen. Wir freuen uns sehr darauf, am Samstag endlich wieder vor Zuschauern zu spielen, wollen die Emotionen für uns nützen und hoffen, dass möglichst viele kommen. Ich erwarte mir von meiner Mannschaft eine deutliche Reaktion. Wir wollen die Wut im Bauch für uns in positive Energie verwandeln und gegen den LASK ein ganz anderes Auftreten zeigen.“

…über den Kader: „Prokopic und Edokpolor werden morgen ausfallen. Bei Boris hat im Training die Wade zugemacht, da wollen wir nichts riskieren. Nosa wird voraussichtlich nächste Woche wieder zur Mannschaft stoßen. Ansonsten haben wir alle Mann an Bord."

…über das Cup-Aus in Kalsdorf: „Diese Leistung kam für uns sehr überraschend, weil die Testspiele und die Trainingsleistungen davor sehr gut waren. Vielleicht war es aber auch ein Weckruf zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben das Spiel aufgearbeitet und wollen morgen auf dem Platz die passende Reaktion zeigen.“

Der SCR Altach bestreitet gegen den LASK sein 350. Bundesligaspiel – das Relegationsspiel gegen Austria Wien in der Saison 2019/20 mit eingerechnet.

1.Spieltag:Cashpoint SCR Altach - LASK

Samstag, 24.07.2021, 17:00 Uhr, CASHPOINT Arena,

Der LASK gewann gegen den SCR Altach 5 Spiele in der Admiral Bundesliga in Folge, erstmals so viele. Davon gewann der LASK die letzten 4 BL-Spiele in Folge ohne Gegentor, erstmals gegen Altach.

Der LASK ist gegen den SCR Altach seit 12 Spielen in der Admiral Bundesliga ungeschlagen (9 Siege, 3 Remis). Dies gelang dem LASK sonst nur gegen den SK Vorwärts Steyr und spusu SKN St. Pölten, gegen kein Team länger.

Der LASK verlor kein einziges der 9 Auswärtsspiele in der Admiral Bundesliga beim SCR Altach – das gelang keinem anderen Team.

Der LASK kassierte in den 2 letzten Saisonen der Admiral Bundesliga gegen den SCR Altach kein Gegentor, das gelang den Linzern nie zuvor gegen einen Gegner in 2 BL-Saisonen in Folge.