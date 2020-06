Nach Corona-Pause: Langes Warten und Rückstau bei Ländle-Fahrschulen

Wer derzeit seinen Führerschein macht, muss Geduld mitbringen: Durch die coronabedingte Zwangspause ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Seit Mitte Mai haben die Fahrschulen im Land wieder geöffnet. Fahrschüler dürfen endlich wieder Fahrstunden nehmen, auch die Prüfungen gehen wie gewohnt weiter - fast, denn wie jede andere Branche auch wurden die Fahrschulen von Covid-19 getroffen. Durch die coronabedingte Zwangspause mussten viele Kurse unterbrochen und Fahrstunden verschoben werden. Diese müssen nun wieder aufgeholt werden. "Logischerweise machen nicht mehr Personen den Führerschein, es ist einfach ein Rückstau, weil einfach eineinhalb Monate lange keine Fahrstunden angeboten werden konnten", erklärt Reinhold Drexel, Fachvertreter der Fahrschulen und Betreiber der Fahrschule Drexel in Rankweil, im VOL.AT-Telefoninterview. Auch Zeit für Pausen, etwa für ein Interview vor Ort, bleibt derzeit kaum. "Wir haben viele Fahrschüler. Darum haben wir derzeit überhaupt keine Pausen", so Drexel gegenüber VOL.AT.

Rückstau von zwei Wochen

Nur ein Schüler pro Prüfung

Die Fahrlehrer seien momentan sehr eingespannt. Trotzdem würden Fahrstunden möglichst wie geplant stattfinden. "Wir fahren genau so, wie wir sonst auch fahren würden. Wir machen deshalb keine Überstunden", verdeutlicht der Betreiber der Fahrschule Drexel. "Die Veränderung ist, dass man jetzt nicht zu zweit im Auto fahren darf, sondern nur einzeln", erklärt der Fachvertreter die Auswirkung von Covid-19 auf die Fahrprüfungen. "Früher ist man zu viert gefahren bei einer Fahrprüfung: Also der Fahrlehrer, der Prüfer und zwei Schüler", so Drexel gegenüber VOL.AT. Momentan würden bei einer praktischen Führerscheinprüfung hingegen nur der Fahrlehrer, der Prüfer und ein Schüler im Auto sitzen.