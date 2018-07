Nach brutalem Mord an schwangeren Ex-Freundin bleibt es bei "lebenslänglich"

Frastanzer Causa nun endgültig beendet: OGH und Oberlandesgericht Innsbruck haben entschieden.

Im Dezember wird ein aus der Dominikanischen Republik stammender junger Mann unter anderem wegen Mordes an seiner schwangeren Ex-Freundin verurteilt. Sechs der acht Geschworenen sind überzeugt, dass der 28-Jährige in Frastanz die junge Frau, die von ihm ein Kind erwartete, umbrachte, danach ihren Leichnam anzündete und sich aus dem Staub machte. Der damals in Liechtenstein Wohnende bestritt die Tat bis zum Schluss. Doch nun hat ihm auch die Anrufung der Höchstgerichte nichts gebracht. Alle Möglichkeiten, ein milderes Urteil zu bekommen, sind ausgeschöpft, es bleibt bei lebenslanger Haft.