Nach bestem Saisonstart wollen die Wälder noch mehr

Am Mittwoch bestreitet der EC Bregenzerwald das erste von zwei Heimspielen in dieser Woche. Zu Gast ist dabei der HC Gherdeina. Spielbeginn im Messestadion Dornbirn ist um 19:30 Uhr.

Man darf beim EC Bregenzerwald derzeit durchaus zufrieden sein. Noch nie ist in der Alps Hockey League so ein guter Start gelungen. Mit sechs Punkten aus drei Spielen liegen die Wälder im Mittelfeld und auf Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Mit dem gegenteiligen Bild muss der morgige Gegner derzeit zurechtkommen. Der HC Gherdeina hat die rote Laterne inne, ist bislang noch sieglos. Eine ungewohnte Situation für die Mannschaft aus Wolkenstein, die sonst immer in den Play Off Rängen zu finden ist.

Und genau deshalb schätzt ECB-Headcoach Jussi Tupamäki die Grödner für Mittwoch umso gefährlicher ein: “Es gibt ein Sprichwort in Finnland. Der verwundete Bär ist der Gefährlichste. Ich denke, sie müssen viel beweisen und werden alles geben, um die Saison zu drehen. Gröden hatte meiner Einschätzung nach immer schon ein gutes Team und es wird ein harter Kampf.” An Motivation dürfte es auch in Tupamäkis Mannschaft nicht mangeln. Schließlich war der HC Gherdeina im Pre-Play Off 2021 für das Saisonaus der Wälder verantwortlich und gewann die beiden Begegnungen in der letzten Spielzeit mit einem Gesamtscore von 12:1.