Nach Benedikt-Tod: Gerüchte um Zukunft von Franziskus' Pontifikat

Wenn der emeritierte Pontifex Benedikt XVI. am Donnerstag beigesetzt wird, geht der Fokus auf Franziskus: Was ändert sich im Pontifikat des Argentiniers, jetzt, wo sein Vorgänger nicht mehr lebt? Wird es einfacher oder schwerer für den 86-Jährigen? Tritt er gar bald selbst zurück?

Rücktritt von Franziskus?

"Man regiert mit dem Kopf"

Wie könnte ein Rücktritt ablaufen?

Spannend ist, wie ein möglicher Rücktritt von Franziskus einmal ablaufen könnte. Das Kirchenrecht regelt das in Paragraf 2 des Canons 332: "Falls der Papst auf sein Amt verzichten sollte, ist zur Gültigkeit verlangt, dass der Verzicht frei geschieht und hinreichend kundgemacht, nicht jedoch, dass er von irgendwem angenommen wird." Weitere Regelungen gibt es nicht. Das kanonische Recht will Franziskus nicht ändern. Er würde seine mögliche Demission in einem Brief klären, sagte er den Interviewern von "ABC".