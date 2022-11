Nach acht sieglosen Partien: Austria Lustenau muss in Hartberg gewinnen

Beim Tabellenschlusslicht hoffen die Mader-Mannen auf drei Zähler.

Das Match im Ticker: Hartberg vs SC Austria Lustenau

Der TSV Hartberg gewann in der Bundesliga nur eines der 13 Spiele gegen Aufsteiger – am 20. Oktober 2019 mit 1:0 gegen die WSG Tirol. Die Steirer blieben nur bei diesem Sieg ohne Gegentor und kassierten gegen Aufsteiger im Schnitt 2,1 Gegentore pro Spiel. Im Hinspiel gegen den SC Austria Lustenau gab es ein 1:4.

Für den SC Austria Lustenau war das 4:1 gegen den TSV Hartberg im Hinspiel der höchste Sieg seit der Rückkehr in die Bundesliga und gleichzeitig der einzige Sieg mit mehr als einem Tor Differenz. Mehr Tore erzielten die Lustenauer in einem BL-Spiel nur am 2. August 1997 beim 5:0 gegen den FC Flyeralarm Admira.

Der TSV Hartberg hatte in dieser Saison der Bundesliga 59 Hohe Ballgewinne (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) – nur die SV Ried (43) weniger. Hartberg traf aber dreimal nach Hohen Ballgewinnen – nur der LASK (5-mal) in dieser BL-Saison häufiger.

Der SC Austria Lustenau hatte in dieser BL-Saison 27 Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starteten und bei der mindestens 50% in Richtung gegnerisches Tor gespielt wurden. Nur der FC Salzburg (28) kam in dieser Saison der Bundesliga auf mehr solcher Vertikalangriffe.