Nach acht Siegen im Penaltyschießen verloren

Siegesserie der „Wälder“ reißt in Fassa

Der EC Bregenzerwald hat sich am Donnerstag nach zuletzt acht Siegen am Stück wieder geschlagen geben müssen: Die Vorarlberger unterlagen auswärts beim SHC Fassa Falcons nach Penaltyschießen mit 3:4. Erst 71 Sekunden vor dem Ende gelang Marlon Tschofen (59.) der Ausgleich. Für Fassa erzielte Sebastian Selin alle drei Tore der regulären Spielzeit.