Nach acht Minuten ausverkauft: AC/DC-Tickets in der Schweiz

In Rekordzeit waren die Eintrittskarten für das kommende Konzert der legendären Rockband AC/DC im Zürcher Letzigrund vergriffen.

Blitzverkauf am Freitagmorgen

Am Freitagmorgen startete der Verkauf der begehrten Tickets pünktlich um 10 Uhr. Die Hoffnungen vieler Fans auf einen Konzertbesuch wurden jedoch schnell zunichte gemacht, denn nach gerade einmal acht Minuten meldete die Verkaufsplattform Ticketcorner.ch bereits den Ausverkauf. Die «Power Up»-Tour der Band, benannt nach ihrem letzten Album, umfasst 21 Konzerte in zehn Ländern, darunter Deutschland, Italien, Spanien, die Niederlande, die Schweiz, Österreich, die Slowakei und England, mit dem Tourauftakt am 17. Mai in Gelsenkirchen und dem Abschlusskonzert am 17. August in Dublin, Irland.