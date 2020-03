Nach Absage von Kranjska-Gora-Rennen Kilde Gesamtsieger

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus ist der Weltcup der alpinen Ski-Herren am Wochenende in Kranjska Gora abgesagt worden.

Zwei kleine Kugeln für Kristoffersen

Am Mittwochabend war der Weltcup der Damen in Aare (Schweden) abgesagt worden, Donnerstag folgte jener in Kranjska Gora (Slowenien). Laut der lokalen Organisatoren hielt man sich bei der Entscheidung an die Empfehlungen des Ski-Weltverbandes (FIS) und der nationalen Gesundheitsbehörde in Slowenien.