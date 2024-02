Nach Abriss alter Gebäude: Was an der Hofsteigstraße geplant ist

Zwei alte Gebäude an der Hofsteigstraße in Schwarzach wurden kürzlich abgerissen. Doch leer bleiben soll das Grundstück nicht. VOL.AT hat nachgefragt, was hier künftig geplant ist.

In Schwarzach an der Hofsteigstraße tut sich was: Zwei alte Gebäude auf Höhe der Hausnummer 62 wurden kürzlich dem Erdboden gleichgemacht, um Platz für Neues zu schaffen. Direkt gegenüber der Bäckerei Mittelberger gibt es daher derzeit eine größere Baustelle.