Nach 8:3-Schützenfest: Wälder stehen fast fix im Finale

Nach einem klaren Auswärtserfolg bei den Adlern, steht der EC Bregenzerwald mit einem Fuß im Finale der österreichischen Meisterschaft.

Immer noch mit nur einem Goalie, dafür wieder mit dem Kapitän im Line Up, starteten Felix Vonbun und seine Teamkollegen Richtung Kitzbühel. Mit je einem Tor aus den letzten beiden Spielen, lag der Fokus der Wälder im ersten Halbfinalduell darauf, die Ladehemmung abzuschütteln. Julian Metzler drückte der Partie gleich in den ersten Momenten mit schön ausgeführten Chancen seinen Stempel auf, zog aber gegen Mocher den Kürzeren. Mehr Erfolg hatte Julian Auer schließlich in der 8. Minute, als er vor dem gegnerischen Kasten sträflich allein gelassen wurde und zum 0:1 einnetzte. (Individualsponsor Paravan gratuliert seinem Spieler.) Später erhöhte Roberts Lipsbergs den Score mit einem platzierten Schuss durch das Five-Hole. (12. Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.) Die Gastgeber meldeten sich vor der Pause noch zurück, Kohlmaier erzielte in der 17. Minute den Anschlusstreffer.