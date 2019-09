Nach 45 Jahren abschlagsfrei in Pension - AK Vorarlberg erfreut

Der Beschluss des Nationalrats, wonach Pensionisten künftig mit 45 Versicherungsjahren wieder abschlagsfrei in Pension gehen können, erfreut die Arbeiterkammer Vorarlberg. "Das ist ein Riesenerfolg für die Arbeitnehmer", sagt AK Vorarlberg Präsident Hubert Hämmerle.

Der Nationalrat hat am Donnerstagabend Steuerreform und Pensionserhöhung beschlossen. Dazu kamen aber noch durchaus überraschende Verbesserungen für Pensionisten, die mittels rot-blauer Kooperation zu einer Mehrheit kamen. So kann man künftig mit 45 Versicherungsjahren wieder abschlagsfrei mit 62 in Pension gehen, wobei Frauen bis zu fünf Jahren Kindererziehungszeiten angerechnet werden.