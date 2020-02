Nach 250 km/h-Fahrt: VCÖ fordert härtere Raserstrafen

Die Vorarlberger Polizei hat am Wochenende zwei Autobahn-Raser aus dem Verkehr gezogen. Einer fuhr mit knapp 250 km/h pro Stunde über die A14. Erlaubt waren 110 km/h. Nun fordert Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich härtere Strafen für Raser.

Aktuell droht dem 250 km/h-Raser, der am Wochenende über die A14 fegte, eine Strafe von bis zu 2.200 Euro. Ein anderer Fahrer wurde mit 190 km/h pro Stunde aus dem Verkehr gezogen. Für ihn beträgt die Höchststrafe 726 Euro. Das sei zu wenig - findet Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich. Wer so schnell fährt, spiele nicht nur mit seinem eigenen Leben, sondern auch mit dem anderer Verkehrsteilnehmer.

Und auch die sechs Monate Führerscheinentzug reichen laut Gratzer in so einem Fall nicht aus. Vielmehr schlägt er laut "ORF Vorarlberg" ein Modell ähnlich dem in der Schweiz vor. Dort müssten die Fahrer bis zu zwei Jahre auf den Führerschein verzichten. Und bei unseren Nachbarn würden weniger Menschen auf den Straßen sterben als bei uns.