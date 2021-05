Nach 22. Elfmetern: Villarreal ist Europa League Sieger

Villareal sicherte sich nach 120 ereignisarmen Minuten (1:1) und einem spannenden Elfmeterschießen (11:10) gegen Manchester United den Titel in der Europa League.

Drei Tage vor dem Champions League Finale kam es bereits heute in Danzig zum Finale in der Europa League zwischen Villarreal und Manchester United. Die Briten gingen dabei als Favorit in das Duell, waren aber gewarnt vor den Spaniern, die in der gesamten EL-Saison noch keine Partie verloren hatten.

Wenig Chancen in der 1. Halbzeit

Im Spiel übernahmen die Engländer von Beginn weg das Kommando, taten sich gegen defensiv sehr kompakte Spanier aber extrem schwer, überhaupt zu Chancen zu kommen. Folgerichtig entwickelte sich ein Spiel mit kaum gefährlichen Aktionen auf beiden Seiten. So war es wenig verwunderlich, dass eine Standardsituation zum ersten Treffer führte. Nach einem Freistoß sorgte Villarreals Topscorer Moreno in der 29. Minute für das 1:0. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause.

Cavani gleicht mit Glück aus

In der zweiten Halbzeit versuchte Manchester erneut von Beginn weg, den Druck zu erhöhen - mit Erfolg. Cavani kam in der 55. Minute im Strafraum etwas glücklich an den Ball und staubte zum 1:1 ab. In weiterer Folge war Manchester United das aktivere Team. Doch trotz deutlich mehr Ballbesitz und der besseren Chancen wollte der entscheidende Treffer nicht gelingen. Da auch Pogba kurz vor Schluss per Kopf scheiterte, ging es mit dem Spielstand von 1:1 in die Verlängerung.

Rulli trifft, De Gea verschießt

In dieser riskierten beide Mannschaften nicht mehr allzu viel und es ging nach 120 Minuten mit einem 1:1 ins Elfmeterschießen. Die ersten vier Schützen Gerard Moreno, Mata, Raba und Telles verwandelten sicher. Anschließend landeten auch die Elfmeter von Alcácer und Fernandes - beide mit etwas Glück - im Tor. Nachdem Alberto Moreno und Rashford verwandelten, blieben auch die nächsten Schützen Parejo, Cavani, Gomez, Fred, Albiol, James, Coquelin, Shaw, Gaspar, Tuanzebe, Torres und Lindelöf blieben mehr oder weniger souverän.

Nun standen sich die Torhüter gegenüber und Villarreals Rulli vewandelte mit einem Schuss in die Kreuzecke perfekt. Kurz darauf hielt der spanische Schlussmann den Elfmeter von United-Keeper De Gea und sicherte Villarreal somit den Titel in der Europa League - den ersten Titel überhaupt in der Vereinsgeschichte.