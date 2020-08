Nach 18 Jahren: Polizei klärt Mord an Run-D.M.C-Star auf

Offenbar scheint nach rund zwei Jahrzehnten der Mord am US-amerikanischen DJ Jam Master Jay aufgeklärt zu sein: Die Polizei hat zwei Verdächtige festgenommen.

Roland Washington und Karl Jordan sollen den Rapper im Oktober 2002 in seinem Studio im New Yorker Stadtteil Queens im Streit um einen Drogendeal ermordet haben. Das teilte die Polizei in New York mit.