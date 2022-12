Nach 15 Jahren: "Wäldar" Design-Marke sagt "Pfüate"

Simone Angerer: Ich wollte nicht mehr kämpfen. Es ist alles anstrengend. Ich habe das immer so nebenbei gemacht, mit meinem Brotberuf und anderen Projekten. Mit der Vergrößerung von "House of Klunkar", dass wir größer und vielleicht auch Vollzeit machen wollten. Das hat dann nicht so geklappt. Und dann habe ich einfach eine Entscheidung treffen müssen, weil ich mich beruflich einfach auch so weiterentwickeln kann und in einem Feld tätig bin, in dem ich keine Zeit mehr dafür habe. Und so ein Label und eine Marke zu betreiben, wirkt vielleicht von außen einfach, weil ich über die Jahre hinweg nichts anderes getan habe, aber es braucht ganz, ganz viel Zeit. Auch die Sachen zu fertigen und zu verschicken. Das habe ja alles ich selbst gemacht.