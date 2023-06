Nach 10 Spielen ist Schluss: Klaus Schmidt verlässt SCR Altach

Erste Aufgabe für Neo-Sportdirektor Roli Kirchler ist den Nachfolger von Schmidt zu suchen.

Der CASHPOINT SCR Altach wird mit einem neuen Cheftrainer in die Saison 2023/24 gehen. Klaus Schmidt hat dem Verein heute mitgeteilt, dass er sich einer neuen Herausforderung stellt.

Der Steirer übernahm den Cheftrainerposten beim SCR Altach Ende März, vor dem Start ins Qualifikations-Play Off. Nach zwei Siegen und vier Remis aus den bisher neun gespielten Runden durfte am vergangenen Samstag, mit einem 1:1 im Ländle-Derby gegen Austria Lustenau, der Klassenerhalt gefeiert werden.



Für Klaus Schmidt ist die Mission in Altach damit erfüllt, er möchte im Hinblick auf die kommende Saison eine neue Aufgabe annehmen. Wir bedanken uns bei Klaus sehr herzlich für seinen unglaublichen Einsatz und die Kampfeskraft während der vergangenen Wochen und wünschen ihm nur das Beste für seinen weiteren Trainerweg.



Trainersuche läuft



Zu den ersten Aufgaben der neuen sportlichen Führung rundum Sportdirektor Roland Kirchler zählt somit die Installation eines neuen Cheftrainers für die Saison 2023/24.